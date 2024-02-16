Происшествия 16 февраля 2024, 16:19 Пожилая петербурженка с диабетом скончалась в больнице после нападения супруга

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Правоохранители задержали в Петербурге пенсионера, подозреваемого в нападении на пожилую супругу. Об этом сообщил Petrograd.

По предварительным данным, мужчина жестоко избил жену, страдающую диабетом. Местную жительницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями.

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Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей. Организована проверка.