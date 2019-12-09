Пожилая пара заблудилась в горах под Геленджиком

Пенсионеры отправились на прогулку в горы, однако с наступлением темноты сбились с пути. Мужчина оставил жену и отправился в сторону канатной дороги за помощью. Однако не дошел до места, повернул обратно и не смог найти место, где ожидала супруга.

Тогда пенсионер позвонил спасателям. Сотрудники «Кубань-СПАС» выяснили его точное местонахождение и нашли мужчину. Место, где осталась жена, он описать не смог. Спасатели разбились на группы, проверили все тропы и спустя 40 минут нашли женщину. Даме оказали помощь в подъеме по крутому склону и передали супругу.

Отмечается, что медицинская помощь пожилой паре не потребовалась.