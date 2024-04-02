Происшествия 02 апреля 2024, 16:28 Пожилая пара спасла двух детей в пожаре в Пермском крае

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В Пермском крае пожилая пара спасла детей из горящего дома, эвакуировав их на улицу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Случай произошел вечером в понедельник, 1 апреля, в Лысьве. Дедушка с бабушкой, увидев, что горит кровля, оперативно покинули дом вместе с детьми.

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На месте тушения работали 14 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Дом горел на площади 260 квадратных метров.