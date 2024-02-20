Происшествия 20 февраля 2024, 14:00 Пожилая пара скончалась в результате отравления угарным газом в Краснодарском крае

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В Армавире (Краснодарский край) правоохранители устанавливают причины гибели пожилой пары, чьи тела были найдены накануне в их доме. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Сообщается, что в полицейский участок обратилась дочь умерших, рассказав, что нашла тела родителей в их доме на территории Старой Станицы. По предварительной информации, пенсионеры отравились угарным газом.

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Следствие выяснило, что незадолго до происшествия в работу газового отопительного котла внесли изменения, которые могли привести к трагедии. Расследование дела продолжается.