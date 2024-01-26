Происшествия 26 января 2024, 15:13 Пожилая пара погибла в пожаре в Краснодарском крае

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Пожар, унесший жизнь двух людей, произошел накануне в городе Кропоткин Краснодарского края. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Рано утром на улице Красноармейской загорелся частный дом. Соседи вызвали пожарную службу. На месте ЧП спасатели обнаружили тела 85-летнего мужчины и 74-летней женщины.

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Предварительной причиной пожара назвали нарушение техники эксплуатации газового оборудования (котла отопления).