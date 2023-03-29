Происшествия 29 марта 2023, 14:11 Пожилая пара погибла в ДТП под Таганрогом

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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник, 28 марта, недалеко от Таганрога. Об этом изданию rostovgazeta.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos решил совершить обгон на запрещенном участке дороги и спровоцировал лобовое столкновение с встречными автомобилями Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos.

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В результате аварии погибли женщина-водитель Daewoo Matiz и ее 76-летний супруг. Полиция проводит расследование.