29 марта 2023, 14:11
Пожилая пара погибла в ДТП под Таганрогом
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник, 28 марта, недалеко от Таганрога. Об этом изданию rostovgazeta.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos решил совершить обгон на запрещенном участке дороги и спровоцировал лобовое столкновение с встречными автомобилями Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos.
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В результате аварии погибли женщина-водитель Daewoo Matiz и ее 76-летний супруг. Полиция проводит расследование.
ДТП
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