13 июля 2022, 21:23
Пожилая москвичка пострадала при пожаре в Чертанове
В Чертанове загорелся жилой дом, пострадала пожилая женщина
В Москве загорелся жилой дом, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пострадала пожилая женщина. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем.
Пожар начался в доме на Варшавском шоссе в районе Чертаново Центральное — загорелось жилое помещение на третьем этаже. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пламя захватило и балкон четвертого этажа.
Находившаяся в доме женщина надышалась дымом. Ее жизни ничто не угрожает.
Возгорание удалось оперативно потушить.