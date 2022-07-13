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    13 июля 2022, 21:23

    Пожилая москвичка пострадала при пожаре в Чертанове

    В Чертанове загорелся жилой дом, пострадала пожилая женщина

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве загорелся жилой дом, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пострадала пожилая женщина. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем.

    Пожар начался в доме на Варшавском шоссе в районе Чертаново Центральное — загорелось жилое помещение на третьем этаже. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пламя захватило и балкон четвертого этажа.

    Находившаяся в доме женщина надышалась дымом. Ее жизни ничто не угрожает.

    Возгорание удалось оперативно потушить.