Пожилая москвичка пострадала при пожаре в Чертанове

В Москве загорелся жилой дом, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пострадала пожилая женщина. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем.

Пожар начался в доме на Варшавском шоссе в районе Чертаново Центральное — загорелось жилое помещение на третьем этаже. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пламя захватило и балкон четвертого этажа.

Находившаяся в доме женщина надышалась дымом. Ее жизни ничто не угрожает.

Возгорание удалось оперативно потушить.