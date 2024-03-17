Эксклюзив 17 марта 2024, 09:12 Пожилая москвичка погибла в ванной в доме на улице Корнейчука Источник «360»: тело женщины нашли в ванной в доме на севере-востоке Москвы РИА «Новости»

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Тело женщины обнаружили в ванной в квартире на севере-востоке Москвы. О случившемся сообщил источник «360».

ЧП произошло в одном из домов на улице Корнейчука. Тело обнаружил родственник погибшей.

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Он вернулся домой после ночной смены на работе и обнаружил женщину без признаков жизни. Она лежала в ванной, уточнил собеседник «360».

Точные причины смерти женщины неизвестны, ей было около 60 лет. Официально эти данные пока подтверждены не были.