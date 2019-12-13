Пожилая хозяйка попала в больницу из-за щенка в Израиле

Год назад женщина 86 лет пожаловалась на тошноту, высокую температуру и боль в правой ноге.

Медики обследовали ее и обнаружили бактерии Streptococcus canis. Известно, что эти заражения этими микроорганизмами обычно подвержены собаки и кошки. Однако в некоторых случаях бактерии передаются человеку.

По информации издания, пострадавшая держала несколько щенков дома. Они и заразили женщину. Врачи заметили мелкие трещины на ноге, которую лизал один из питомцев. Усугубил ситуацию сниженный иммунитет пациентки.

Заражение Streptococcus canis иногда вызывает сепсис, воспаление легких и прочие осложнения.