Пожары возле рязанских военных складов сняли с высоты птичьего полета

В Сети появились кадры природных пожаров в Рязанской области, в результате которых взлетел на воздух склад артиллерийского вооружения. Видео сняли с вертолета.

На кадрах видно, как горит трава на большой территории. Возгорание произошло днем 7 октября в районе поселка Желтухино Скопинского района. Огонь перекинулся на расположенную там площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Находившиеся в части военные не смогли самостоятельно потушить пламя. Когда начались первые взрывы, личный состав эвакуировался.

В результате взрывов и разрушений были госпитализированы пять человек.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются военнослужащие Западного военного округа и сотрудники МЧС.

Из Желтухино и других сел и деревень в радиусе пяти километров от места взрывов эвакуировано более 2300 человек, сообщили в МЧС.

Для тушения пожара на артиллерийском складе задействуют самолеты Ил-76 и робототехнические комплексы «Уран-14».