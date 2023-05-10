Происшествия 10 мая 2023, 08:21 Пожары в пригороде Кургана локализовали ТАСС: спасатели локализовали пожары в пригороде Кургана и деревне Юлдус РИА «Новости»

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Спасатели сумели локализовать пожары в деревне Юлдус и пригороде Кургана на площади почти 74 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожары в деревне Юлдус и пригороде Кургана полностью локализовали. Их площадь составила примерно 74 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

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В остальных населенных пунктах очаги возгорания также потушили.

Всего в Курганской области в результате природных пожаров сгорели свыше 500 жилых домов и около 4,7 тысячи различных строений, в том числе дачные дома.

Согласно последней информации, скончался 21 человек, большинство из них — в садовых товариществах под Курганом.

«Еще пострадали около 13 человек, но число погибших в будущем может вырасти», — добавил источник.

Природные пожары в Курганской области начались 7 мая. Ранее региональная ГИБДД сообщила о восстановлении движения по автодорогам.