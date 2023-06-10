Происшествия 10 июня 2023, 18:00 Пожары в Казахстане унесли жизни уже 14 человек МЧС Казахстана сообщило о 14 погибших при лесных пожарах

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Число жертв лесного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек. Данные привели в МЧС республики.

Оперштаб сообщил, что при тушении возгорания в области Абай в ходе поисковых работ обнаружили тела еще 11 погибших. Их личности устанавливают.

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«Ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14», — подчеркнули в МЧС.

По данным ведомства, работы по тушению пожаров идут на девяти участках. В борьбе с огнем задействовали более тысячи человек, около 252 единиц техники от МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны страны.

Привлекли 11 вертолетов. Специалисты проводят аэровизуальный осмотр территории пожара и осуществляют сброс воды в очаги пожара. В ведомстве также работает горячая линия. На нее поступило более 50 звонков.