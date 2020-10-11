Пожары после взрывов на арсенале под Рязанью полностью потушили

Пожары в населенных пунктах под Рязанью полностью потушили. Они возникли после взрывов снарядов на складе боеприпасов в Скопинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Совместными усилиями сил и средств РСЧС ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, огонь уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах.

В ведомстве отметили, что основные работы уже завершили. Подразделения МЧС, которые прибыли из других областей для помощи в тушении огня, собираются в ближайшее время вернуться обратно. Сотрудники из Рязанской области продолжат «работы по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления».

Первый замминистра Александр Чуприян отметил, что помощь сотрудников МЧС из других регионов помогла быстрее справиться с задачами. В тушении пожара принимали участие подразделения из Москвы и Подмосковья, а также из Тульской области.

Взрывы и пожар на складе боеприпасов бывшей воинской части начались днем 7 октября — Nаtiоn Nеws напомнил, что полностью потушить его смогли 9 октября. Причиной мог стать пал сухой травы. Спасатели эвакуировали жителей ближайших населенных пунктов. В результате происшествия 16 человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.