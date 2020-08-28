Пожары охватили Оренбургскую область. Видео

Несмотря на конец августа, в Оренбургской области по-прежнему держится аномальная жара. Столбики термометров поднимается до отметки в +34 градуса. На фоне этого появились сообщения о пожарах сразу в нескольких районах региона.

По данным МЧС, в Бузулукском районе загорелись 12 построек. Площадь пожара, по предварительной информации, составила 250 квадратных метров. На место выехали два пожарных поезда. Готовы и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Тушением огня занимаются 62 человека при помощи 24 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направился в Бузулукский район в поселок Колтубановский.

В ведомстве сообщили о горении сухой травы в 0,5 километра от села Илек (Илекский район).

«В Илекской районе уже локализация пожара. Сгорело 15 построек на общей площади 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В Колтубановке сгорело 12 нежилых строений, туда выехал подвижной пункт управления. К готовности приведена аэро-мобильная группа: один вертолет Ми-8, Ил-2 и Ил-76 министерства обороны. Сухая трава горела в Кушкуле», — заявили представители пресс-службы МЧС по региону.

На место пожара выехали силы и средства девятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Оренбургской области. В ведомстве развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС. На месте работает 71 человек и 29 единиц техники. Пожар там уже удалось локализовать.

В соцсетях очевидцы публикуют и другие видео. На них заметен пал травы в оренбургских полях.