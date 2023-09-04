Происшествия 04 сентября 2023, 09:54 Пожары на складах в Измаильском районе Одесской области потушили Глава Одесской области Кипер: в Измаильском районе произошли пожары на складах Freepik

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Складские и производственные объекты пострадали от пожаров в Измаильском районе на юге Одесской области. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Из-за огня в районе повредилось оборудование некоторых промышленных предприятий. Пожарные ликвидировали возгорание к утру.

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«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», — отметил Кипер.

В Измаиле 4 сентября после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. В районе города военные задействовали системы ПВО для отражения атак беспилотников. Воздушная тревога звучала в районе на протяжении более трех часов.

Пожары начались в Днепропетровской области после сообщений о взрывах. В результате повреждения получил объект инфраструктуры.

Ранее российская армия нанесла групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области и ликвидировала объект, который использовался для снабжения военной техники.