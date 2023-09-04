04 сентября 2023, 09:54
Пожары на складах в Измаильском районе Одесской области потушили
Глава Одесской области Кипер: в Измаильском районе произошли пожары на складах
Складские и производственные объекты пострадали от пожаров в Измаильском районе на юге Одесской области. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
Из-за огня в районе повредилось оборудование некоторых промышленных предприятий. Пожарные ликвидировали возгорание к утру.
Реклама
«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», — отметил Кипер.
В Измаиле 4 сентября после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. В районе города военные задействовали системы ПВО для отражения атак беспилотников. Воздушная тревога звучала в районе на протяжении более трех часов.
Пожары начались в Днепропетровской области после сообщений о взрывах. В результате повреждения получил объект инфраструктуры.
Ранее российская армия нанесла групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области и ликвидировала объект, который использовался для снабжения военной техники.
Одесса
Украина
Реклама
Реклама