Пожары на складах боеприпасов в Казахстане потушили

Пожары, возникшие из-за взрывов боеприпасов на складе Казахстана, потушены. На месте происшествия не обнаружено повышенного уровня радиации.

По данным РИА «Новости», в Минобороны уточнили, что на данный момент остается два тлеющих хранилища.

Специалисты лаборатории компании «Казгидромет» побывали на месте происшествия, чтобы взять на анализ пробы воздуха. Результаты не показали повышение уровня загрязняющих веществ и радиации. Об этом сообщил ТАСС.

Взрыв произошел на одном из военных объектов неподалеку от казахстанского Тараза. Об этом сообщили в Минобороны страны. В Сети появилось видео с момента взрыва.

По последним данным, число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим. По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, ведутся поиски еще трех пропавших. Кроме того, тела трех погибших остаются неопознанными.

Накануне власти Казахстана решили эвакуировать более 80 детей из района, расположенного рядом с воинской частью, где прогремели взрывы. Министерство обороны сообщило, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.