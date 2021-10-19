Пожары и засуха погубили около 3,5 тысячи гектаров леса в Волгоградской области

В Волгоградской области в нынешнем году лесные пожары в трех лесничествах и сильная засуха погубили около трех с половиной тысяч гектаров леса. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

«От воздействия неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, главным образом, засухи, площадь погибших лесных насаждений составляет 3,4 тысяч», — уточнил директор Центра защиты леса региона Валерий Юрченко. Самые больше потери понесло Арчединское лесничество, где уничтожено 2,7 тысячи гектаров, Серафимовичское (две тысячи) и Михайловское (1,3 тысячи).