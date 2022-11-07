Пожару в здании управления ж/д в Донецке присвоили третий ранг сложности | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 08:45 Пожару в здании управления ж/д в Донецке присвоили третий ранг сложности МЧС: ранг пожара в здании управления ж/д вокзала в Донецке повысили до третьего МЧС ДНР / Пресс-служба МЧС

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Пожару в здании управления железнодорожного вокзала в центре Донецка присвоили третий повышенный ранг сложности. На место ЧП направили дополнительные силы и средства, сообщили в МЧС ДНР.

Пожар в здании вспыхнул после обстрела со стороны ВСУ. Информация о возгорании поступила на линию «101» в 03:19. Прибывшие спасатели установили, что очаг возгорания расположен на втором этаже. В МЧС уточнили, что данные о погибших и пострадавших в ведомство не поступали.

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Сейчас на месте происшествия продолжают работать 60 спасателей и 18 единиц техники. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за ликвидации последствий обстрела здания железнодорожного вокзала в городе временно остановили движение троллейбусного маршрута № 2.

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«Вместо него для удобства запущен временный автобусный маршрут Дворец бракосочетания — ж/д вокзал», — уточнил чиновник в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные открыли огонь по Донецку из РСЗО HIMARS.