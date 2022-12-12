Эксклюзив 12 декабря 2022, 11:24 Пожару в ТЦ Балашихи присвоили четвертый ранг ГУ МЧС Подмосковья: ранг пожара в ТЦ Балашихи повысили до четвертого

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Ранг сложности пожара в строительном торговом центре Балашихи повысили до четвертого. Об этом журналистам сообщил начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Силы и средства на тушение пожара были направлены по повышенному рангу. Сейчас работаем по рангу № 4», — пояснил он.

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Для возможного тушения с применением авиации подняли авиационный борт Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Сил и средств для работ достаточно. Сейчас площадь возгорания составляет девять тысяч квадратных метров, крыша обрушилась на площади 700 «квадратов». Угрозы жизни и здоровья окружающим нет. Роспотребнадзор мониторит количество вредных веществ в воздухе, пока тревожных результатов нет.

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Полетыкин подтвердил информацию о том, что при пожаре пострадал охранник торгового центра. По его словам, сотрудник попал в больницу с отравлением угарным газом. Его жизни ничто не угрожает.

В распоряжении «360» оказались кадры тушения огня с вертолета. Судя по ним, на месте наблюдается сильное задымление, но открытого огня уже не видно.