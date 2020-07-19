Пожару на свалке в Хакасии присвоен повышенный ранг

Около поселка городского типа Усть-Абакан в Хакасии загорелся полигон твердых бытовых отходов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Об этом на официальном сайте сообщило главное управление МЧС по Хакасии.

«В 16.46 (мск) 19 июля поступило сообщение о загорании на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в четырех километрах от населенного пункта Усть-Абакан МО Усть-Абаканский район, в 17.40 (мск) объявлен повышенный ранг вызова», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 30 человек и 10 единиц спецтехники.