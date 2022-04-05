Пожароопасный сезон начался в Хабаровском крае с приходом весны. Многие дачники в этот период начинают избавляться от сухой травмы с помощью огня, что провоцирует пожары. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Из-за сильного ветра в апреле огонь может очень быстро распространяться по территории. В прошлое воскресенье спасатели пять раз выезжали на тушение пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огонь могло спровоцировать потепление.

«Практически все места возгорания — это территории, которые прилегают к садовым товариществам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.