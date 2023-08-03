Происшествия 03 августа 2023, 15:39 Пожаром в цеху аккумуляторов в Воскресенске заинтересовалась прокуратура Прокуратура Подмосковья проконтролирует выяснение причин пожара в Воскресенске Скриншот видео

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Прокуратура Московской области подключилась к выяснению причин и обстоятельств пожара, который охватил цех по производству кислородных аккумуляторов в селе Ачкасово Воскресенского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в помещении цеха завода в Ачкасове городского округа Воскресенск», — заявили ее представители.

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Информация о ЧП поступила в 13:30. Огонь охватил более 200 квадратных метров. По последним данным, пламя распространилось на 400 «квадратов». Крыша цеха рухнула. К тушению привлекли пожарный поезд.

Региональная прокуратура в ходе проверки оценит исполнение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. Прокурор Воскресенского городского округа Андрей Малютин прибыл на место ЧП.