Пожаром в строящемся кадетском корпусе Кемерова заинтересовался Следком

Следователи Кемеровской области устроили проверку после пожара у президентского кадетского училища. Они будут разбираться, в чем причины крупного возгорания, которое было видно в Кемерове даже из соседних районов.

«24 апреля из дежурной части поступило сообщение о возгорании крыши строящегося объекта на территории образовательного учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области –Кузбассу проводится доследственная проверка», — сообщили на сайте ведомства.

Здание кадетского училища еще только строилось, причиной возгорания могли стать сварочные работы. Но все подробности выяснят позже после ряда экспертиз, сообщили в СК.

В пресс-службе Центрального военного округа РИА «Новости» уточнили — горело не здание, а крыша, причем не в самом училище, а на строящемся объекте.

Обеспокоенные жители выкладывали кадры черного дыма в Сеть, но огонь не успел сильно распространиться — его потушили через 20 минут.

«Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко», — заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Цивилев.