Пожаром в строящемся кадетском корпусе Кемерова заинтересовался Следком
«24 апреля из дежурной части поступило сообщение о возгорании крыши строящегося объекта на территории образовательного учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области –Кузбассу проводится доследственная проверка», — сообщили на сайте ведомства.
Здание кадетского училища еще только строилось, причиной возгорания могли стать сварочные работы. Но все подробности выяснят позже после ряда экспертиз, сообщили в СК.
В пресс-службе Центрального военного округа РИА «Новости» уточнили — горело не здание, а крыша, причем не в самом училище, а на строящемся объекте.
Обеспокоенные жители выкладывали кадры черного дыма в Сеть, но огонь не успел сильно распространиться — его потушили через 20 минут.
«Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко», — заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Цивилев.