Пожар произошел в пансионате для престарелых в Раменском городском округе | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 09:34 Поделиться Telegram

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Viber Пожар произошел в пансионате для престарелых в Раменском городском округе Раменская городская прокуратура выяснит причину пожара в доме престарелых в Осеченках пресс-служба прокуратуры Московской области

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Пансионат для пожилых людей «Дом доброты» в Подмосковье пострадал в результате пожара. Он произошел 5 сентября, одному человеку понадобилась медицинская помощь. Раменская городская прокуратура начала проверку, сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Пансионат для пожилых людей находится на улице Капустинской в деревне Осеченки Раменского городского округа. По информации Главного управления МЧС России по Московской области, пожар произошел в понедельник вечером.

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пресс-служба прокуратуры Московской области

Возгорание в 20:10 локализовали на площади 10 квадратных метров, спустя четыре минуты ликвидировали открытый огонь, а в 20:35 — последствия пожара. К тушению привлекли 86 человек и 32 единицы техники.

На фотографиях с места пожара видно, что обгорели стены, мебель и вещи в подвале, перед входом в прачечную. Известно о пострадавшем 66-летнем мужчине.

РЕН ТВ сообщил, что он порезал ногу о разбитое стекло во время эвакуации. Из здания спасли 121 постояльца и персонал, в том числе девять лежачих больных.

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