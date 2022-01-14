Пожарным удалось побороть огонь на складах с маслом в Петербурге

Пожар произошел на Рощинской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Там загорелись склады с маслом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание произошло 13 января. Сообщение о пожара поступило в 10:28. Пожар охватил одноэтажную постройку размером два на четыре метра. Всего тушением пожара занимались и четыре единицы техники и 17 спасателей. Локализовать пожар удалось к 11:00.