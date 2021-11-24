Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме Лялевича

Пожарным удалось локализовать пожар в аварийном Доме Лялевича в Санкт-Петербурге только к 7:00. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Горели перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, перекрытия между третьим и четвертым этажами частично обрушились.

Пожар в дореволюционном здании на улице Розенштейна начался в ночь на 24 ноября.