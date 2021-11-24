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    24 ноября 2021, 10:59

    Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме Лялевича

    Пожар ее больше разрушил и без того аварийный Дом Лялевича в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Пожарным удалось локализовать пожар в аварийном Доме Лялевича в Санкт-Петербурге только к 7:00. Об этом сообщил «Питер ТВ».

    Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Горели перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, перекрытия между третьим и четвертым этажами частично обрушились.

    Пожар в дореволюционном здании на улице Розенштейна начался в ночь на 24 ноября.