facebook_pixel
    13 июля 2021, 18:11

    Пожарным удалось ликвидировать возгорание автобуса в Петербурге

    Арина Бобкова

    Микроавтобус загорелся в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова около дома № 60. Пожар произошел сегодня днем, 13 июля. Специалистам удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

    Бригаде из десяти пожарных удалось ликвидировать пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Ранее жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга на улице Кораблестроителей. В тушении пожара принимало участие 15 человек и три единицы техники.