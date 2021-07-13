Пожарным удалось ликвидировать возгорание автобуса в Петербурге

Микроавтобус загорелся в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова около дома № 60. Пожар произошел сегодня днем, 13 июля. Специалистам удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Бригаде из десяти пожарных удалось ликвидировать пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга на улице Кораблестроителей. В тушении пожара принимало участие 15 человек и три единицы техники.