Происшествия 15 августа 2023, 00:00 Пожарным потребовался час на тушение двух домов в Кемерове

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Пожар произошел в жилом районе Ягуновский в Кемерове. Там пламя охватило баню и два жилых дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар произошел на Новошахтовой улице. Местный житель затопил баню и отлучился в магазин. Пока его не было, в бане начался пожар. Огонь перекинулся на дом владельца бани, а потом — на соседний.

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Информация о пожаре поступила в 20:15. К тушению огня привлекли 35 человек личного состава и девять единиц спецтехники. Ликвидировать огонь удалось в 21:04.