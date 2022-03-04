Пожарным Нижегородской области удалось эвакуировать 30 человек из горящего дома

Пожар произошел в многоквартирном доме города Кстово Нижегородской области. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Пожар произошел ночью 4 марта. Огонь охватил входную дверь и часть подъезда. Из-за сильного задымления спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. Они вывели из дома 30 человек. Еще шесть человек, среди которых было двое детей, спасли.

Возгорание удалось потушить в течение десяти минут. Информации о пострадавших не поступало.