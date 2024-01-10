Эксклюзив 10 января 2024, 06:31 Пожарный в Москве принял фонарь за очаг возгорания и выпал из окна Источник «360»: сотрудник МЧС выпал из окна во время пожара на востоке Москвы РИА «Новости»

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В Восточном Измайлово на востоке Москвы ночью 10 января горела квартира. Из-за сильного задымления пожарный принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Его госпитализировали, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 02:53. Заявитель сообщил о пожаре в панельном пятиэтажном доме на 15-й Парковой улице, 33 корпус 2. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелись вещи в сильно захламленной двухкомнатной квартире на третьем этаже.

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Один из сотрудников пожарно-спасательной части, мужчина 2001 года рождения пострадал в процессе работы. Из-за сильного задымления он принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Пожарный получил травму спины, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

К 03:28 пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Жильцы квартиры эвакуировались до приезда спасателей.

На северо-востоке Москвы 9 января горела двухэтажная автомойка. Огонь разгорелся в подсобном помещении.