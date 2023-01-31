Происшествия 31 января 2023, 23:22 Пожарный спас соседку из горящего частного дома в Свердловской области

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Водитель пожарной машины Виталий Верзаков в свой выходной заметил возгорание частного дома и кинулся на помощь. Из горящего помещения пожарный вынес свою соседку, сообщил «Царьград».

Пламя охватило один из частных домов поселка Билимбай в Свердловской области. Увидев пожар в соседнем доме, Верзаков побежал, выбил окно и забрался в задымленное помещение.

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Хозяйка дома уже теряла сознание, однако пожарному удалось взять ее на руки и вынести на улицу.

Отмечается, что Верзакова планируют представить к награде.