Происшествия 05 мая 2023, 10:45 Пожарный самостоятельно потушил горящее поле в Хабаровском крае Пожарная часть № 41 Хабаровского края показала, как спасатель в одиночку потушил поле Пресс-служба МЧС

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Пожарный из Хабаровского края в одиночку потушил несколько сотен метров горящего участка в поле. Видео, на котором спасатель борется с огнем, опубликовала пожарная часть № 41 в своем Telegram-канале.

Поначалу пожарный тушил возгорание курткой, нанося резкие удары по пламени. Когда руки мужчины уставали, он начинал затаптывать огонь ногами.

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«Это когда один — и некому помочь. И воды поблизости нет», — отметил спасатель на видео.

Если ноги пожарного перегревались, он охлаждал их в ближайшей луже. Устранив огонь на большей части площади возгорания, спасатель сообщил, что уже потушил приблизительно 600 метров.

Огнеборец пояснил, что не стал дожидаться помощи, поскольку дорога находится далеко от места возгорания. Пожарный предположил, что поле подожгли трактористы, которые не захотели тратить бензин на вспахивание.

Ранее произошел пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. К тушению огня привлекли приблизительно 100 человек.