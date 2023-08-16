Происшествия 16 августа 2023, 23:48 Пожарный с места взрыва в Махачкале заявил, что есть риск повторного взрыва

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Масштабный взрыв селитры произошел на СТО в Махачкале. Количество погибших составило 35 человек, а раненых — несколько десятков. Пожарный, который работал на месте происшествия, поделился подробностями с сайтом kp.ru.

Специалист рассказал, что сначала возгорание произошло на техстанции. Из-за этого взорвался газовый баллон, а за ним — селитра, которая находилась за стеной.

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«Это очень взрывоопасная вещь. Тут в общей сложности детонировало от 70 до 100 тонн. И это еще хорошо, что не все взорвалось, иначе было бы как в Ливане в 2020-м году», — заметил он.

Пожарный не исключил риск повторного взрыва. Чтобы его не допустить, специалисты дежурят на месте происшествия.