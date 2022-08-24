В Москве при тушении пожара на рынке в Сигнальном проезде пострадал один из пожарных, сообщил «360» источник в экстренных службах. Мужчина повредил ногу.

Травму получил сержант 69-й пожарной части. По предварительным данным, у него перелом правого голеностопа и голени.

Пожарного отправили в городскую клиническую больницу № 20 Москвы.

Столичный рынок загорелся днем 24 августа. Пожарно-спасательные подразделения немедленно прибыли на место происшествия. Пламя охватило складируемую продукцию.

Пожару присвоили второй ранг. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Известно об одном погибшем. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.