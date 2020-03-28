Пожарный погиб в пожаре в Ростове-на-Дону

В крупном пожаре, который возник у футбольного стадиона в Ростове-на-Дону, погиб пожарный. Эту информацию «360» подтвердили в МЧС региона.

Потушить возгорание пока не удается — из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площади в 25 гектаров. Чтобы локализовать пожар, вызвали вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Сейчас в тушении задействованы около 150 человек.

Как сообщает издание «Газета.ru», вероятной причиной ЧП мог стать поджог. Предварительно, очаги находились сразу в пяти местах. У стадиона растет камыш, возможно, кто-то баловался или бросил непотушенный окурок. В любом случае виновник понесет наказание.

Как рассказали RT в пресс-службе «Ростов Арены», пожар ничем не угрожает стадиону. «Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — рассказали в мэрии.

«Ростов Арену» ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года. Стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас арена является домашним стадионом ФК «Ростов».