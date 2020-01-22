Пожарный погиб при хлопке газа в Серпухове

Пожар разгорелся в тепличном комплексе в подмосковном городском округе Серпухов. Во время возгорания произошел хлопок газа, из-за чего погиб один пожарный. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Пожар начался утром 22 января на территории тепличного комплекса в деревне Петровское. «В 09:37 поступило сообщение о возгорании. <…> На момент прибытия первого спасательного подразделения происходило горение на площади 200 квадратных метров. Повышенный ранг пожара не объявлялся», — рассказали в пресс-службе. Пожарные локализовали огонь по всей площади в 10:00, а через 11 минут ликвидировали открытое горение. «При исполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный и трое обратились за помощью. Пострадавших среди населения нет», — сообщили в МЧС. Всего тушением занимались 39 человек и 13 единиц техники. Причина пожара будет устанавливаться, обстоятельства произошедшего выясняются.