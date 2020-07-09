Пожарный поезд направили для тушения полыхающего ангара в Казани

К тушению пожара в административном здании и ангаре на территории нефтебазы филиала «Казаньнефтепродукт» привлекли пожарный поезд. Риска распространения огня на резервуары с нефтепродуктами нет.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный главк МЧС.

«В 23:24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве.

Пожар на территории нефтебазы возник несколько часов назад. На момент прибытия пожарных горела кровля здания и пустой ангар. Огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров