Происшествия 29 августа 2023, 18:35 Пожарный поезд привлекли к тушению ангара у вокзала в центре Москвы Пожарный поезд направили для тушения огня на Комсомольской площади в Москве

Читать 360tv в

Из-за возгорания в складском помещении на Комсомольской площади движение поездов не затруднено. Для помощи в тушении направили пожарный поезд. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Единственные изменения, которые пришлось внести в работу железнодорожной системы, это изменение в работе парковки Ленинградского вокзала. Въехать и выехать оттуда сейчас можно только со стороны Комсомольской площади.

Реклама

«Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе станции „Площадь трех вокзалов“. Происшествие не влияет на движение поездов. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд», — прокомментировали журналистам в компании.

Возгорание на складе началось в районе дома 1Ас14, на место происшествия направили 15 пожарных расчетов. О причинах пожара и количестве пострадавших информации не поступало. Известно, что огонь распространился минимум на 600 квадратных метров.