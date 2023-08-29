29 августа 2023, 18:35
Пожарный поезд привлекли к тушению ангара у вокзала в центре Москвы
Пожарный поезд направили для тушения огня на Комсомольской площади в Москве
Из-за возгорания в складском помещении на Комсомольской площади движение поездов не затруднено. Для помощи в тушении направили пожарный поезд. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Единственные изменения, которые пришлось внести в работу железнодорожной системы, это изменение в работе парковки Ленинградского вокзала. Въехать и выехать оттуда сейчас можно только со стороны Комсомольской площади.
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«Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе станции „Площадь трех вокзалов“. Происшествие не влияет на движение поездов. Для помощи в тушении направлен пожарный поезд», — прокомментировали журналистам в компании.
Возгорание на складе началось в районе дома 1Ас14, на место происшествия направили 15 пожарных расчетов. О причинах пожара и количестве пострадавших информации не поступало. Известно, что огонь распространился минимум на 600 квадратных метров.
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