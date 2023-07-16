Происшествия 16 июля 2023, 16:02 Пожарный поезд привлекли к тушению свалки ТБО в Астраханской области МЧС: пожар на свалке ТБО в Астраханской области локализовали Пресс-служба МЧС

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К тушению свалки ТБО в поселке Трусово Наримановского района привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области. В ведомстве уточнили, что возгорание удалось локализовать.

Представители министерства рассказали, что ликвидируют последствия ЧП 65 сотрудников МЧС при помощи 15 единиц техники, а также восемь человек личного состава ГКУ «Волгоспас» с тремя единицами техники.

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«Для тушения был задействован пожарный поезд. Информация уточняется. Локализация в 15:13 (14:13 по московскому времени — прим. ред.). <…> Информация уточняется», — добавили в пресс-службе.

Там добавили, что пламя также перекинулось на четыре неэксплуатируемых и одно административное здание, а также на сухую растительность на общей площади 2,2 гектара. Никто не пострадал.

Пожар на свалке ТБО случился 16 июля. Огонь охватил три тысячи квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Жителей предупредили о запахе гари и призвали по возможности долго не оставаться на улице.