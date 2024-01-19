19 января 2024, 10:13
Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на нефтебазе в Клинцах
МЖД: для тушения резервуаров на нефтебазе в Клинцах прибыл пожарный поезд
Для помощи в ликвидации возгорания резервуаров на нефтебазе в населенном пункте Клинцы в Брянской области прибыл пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
В составе поезда пять тонн пенообразователя и 120 тонн воды. В МЖД подчеркнули, что ситуация с возгоранием никак не повлияет на движение поездов на станции Клинцы.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее в пятницу сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат, однако боеприпас рухнул на территорию Клинцовской нефтебазы.
Глава региона отмечал, что в результате ЧП никто не пострадал, началось возгорание резервуаров. На место прибыли расчеты Брянского пожарно-спасательного центра и подразделения МЧС. Всего в работах задействовали 13 пожарных автоцистерн.
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