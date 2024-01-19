Происшествия 19 января 2024, 10:13 Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на нефтебазе в Клинцах МЖД: для тушения резервуаров на нефтебазе в Клинцах прибыл пожарный поезд РИА «Новости»

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Для помощи в ликвидации возгорания резервуаров на нефтебазе в населенном пункте Клинцы в Брянской области прибыл пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В составе поезда пять тонн пенообразователя и 120 тонн воды. В МЖД подчеркнули, что ситуация с возгоранием никак не повлияет на движение поездов на станции Клинцы.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее в пятницу сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат, однако боеприпас рухнул на территорию Клинцовской нефтебазы.

Глава региона отмечал, что в результате ЧП никто не пострадал, началось возгорание резервуаров. На место прибыли расчеты Брянского пожарно-спасательного центра и подразделения МЧС. Всего в работах задействовали 13 пожарных автоцистерн.