Эксклюзив 01 августа 2023, 14:07 Пожарный поезд направили для тушения полыхающего ангара в Люберцах МЖД: на место ЧП в ангаре в Люберцах направили пожарный поезд

Читать 360tv в

Пожарный поезд направили для помощи в тушении масштабного возгорания в ангаре в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В составе поезда — цистерны, в которых 180 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Реклама

По данным подмосковной прокуратуры, в ангаре в Котельническом проезде расположено предприятие по производству резиновых шин. Возгорание началось во время сварочных работ.

Площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Источник «360» сообщил о подготовке пожарных вертолетов для помощи в ликвидации огня.