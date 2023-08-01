01 августа 2023, 14:07
Пожарный поезд направили для тушения полыхающего ангара в Люберцах
МЖД: на место ЧП в ангаре в Люберцах направили пожарный поезд
Пожарный поезд направили для помощи в тушении масштабного возгорания в ангаре в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
В составе поезда — цистерны, в которых 180 тонн воды и пять тонн пенообразователя.
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По данным подмосковной прокуратуры, в ангаре в Котельническом проезде расположено предприятие по производству резиновых шин. Возгорание началось во время сварочных работ.
Площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Источник «360» сообщил о подготовке пожарных вертолетов для помощи в ликвидации огня.
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