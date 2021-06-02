Пожарный из США открыл стрельбу. Минимум один человек погиб

В пожарной части города Агуа-Дульсе (штат Калифорния, США) произошла стрельба, один из пожарных погиб. О происшествии сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на ABC News.

Стрельбу открыл один из сотрудников пожарной охраны. Один из пожарных погиб, другой госпитализирован с ранениями.

Преступник скрылся с места происшествия и забаррикадировался в своем доме. Позднее в доме начался пожар. Возможно, стрелявший погиб.

Полиция проводит расследование.