Пожарный из Перми спас пенсионерку от вооруженного налетчика

Заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части в Перми Сергей Носов спас пенсионерку от вооруженного налетчика. Злоумышленник забрал у женщины 28 тысяч рублей.

«Это был мой первый день отпуска, я с женой и детьми возвращался из больницы. Завернул к дому на Карпинского, 107, увидел потасовку и подумал сначала, что это подростки балуются», — вспомнил спасатель.

Спустя время выяснилось, что в банкомате 70-летняя пенсионерка сняла 28 тысяч рублей, а когда выходила на улицу, на нее с ножом напал неизвестный и забрал всю наличность. Проходящий мимо молодой человек схватил налетчика сзади, и они упали. Грабитель был сверху и размахивал ножом, пишет сайт kp.ru.

Носов выбил нож из руки мужчины. Жена пожарного позвонила в полицию и ГБР. Задержанный начал «давить на жалость» и отдал украденные деньги. На место приехали оперативники, изъяли оружие и забрали налетчика. Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы.

Спасатель был представлен к поощрению правами Председателя Следственного комитета РФ за мужество, самоотверженность и отвагу.