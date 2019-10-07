Пожарный гидрант взвился фонтаном в Москве. Видео

Москвичи и гости столицы могли вечером в понедельник наблюдать небывалое зрелище: прямо из-под земли в небо стреляли огромные водяные струи. Это сняли на видео многочисленные пользователи соцсетей.

Все произошло на 1-й Брестской улице. Некто сбил пожарный гидрант, и столб воды тут же взвился в небо. Ситуация осложнилась тем, что внезапный фонтан организовался прямо над проезжей частью.

Москвичи недолго любовались силой стихии — на место происшествия быстро приехала бригада, которая в течение получаса устранила утечку.

«Заявка об утечке на 1-й Брестской улице поступила в 20:22. Оперативно прибывшая на место бригада обнаружила, что было сбито ограждение и стендер пожарного гидранта, который был установлен на время реконструкции водопроводной сети», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе Мосводоканала.

«Сейчас уже нет никаких проблем по части движения», — подтвердили «360» в столичном управлении ГАИ.