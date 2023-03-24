24 марта 2023, 10:34
Пожарный бросился в воду на Камчатке для спасения уплывшей на льдине девочки
Пожарный проплыл на Камчатке 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с льдины
Спасатель Николай Шаров проплыл в холодной воде 40 метров, чтобы добраться до девочки на оторвавшейся льдине. Ребенка уносило далеко от берега на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«В Вилючинске девочка, примерно 10 лет, едва не уплыла на льдине в бухту Крашенниникова. На помощь ей пришел пожарный», — рассказали в ведомстве.
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Льдина откололась, когда дети играли у берега. Очевидцы вызвали на помощь спасателей. Пожарные, прибыв на место, поняли, что нет времени медлить. Николай Шаров снял с себя одежду, опоясался спасательной веревкой и бросился за девочкой.
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Ее отнесло достаточно далеко от берега. Мужчина проплыл до льдины 40 метров, отбуксовал ее и девочку к пирсу.
«В этот раз все закончилось благополучно, однако мы неоднократно замечали играющих на льду водоемов детей», — заявил Шаров.
Он посоветовал родителям поговорить с детьми и объяснить, что на берегу им может грозить смертельная опасность. Особенно это касается таких сезонов, как весна и осень.
Дети
МЧС РФ
Камчатка
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