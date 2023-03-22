Эксклюзив 22 марта 2023, 07:41 Пожарных снова вызвали в сгоревший в Новой Москве деревянный дом МЧС вновь вызвали в дом поселения Вороновское в Новой Москве, где погибла семья с детьми ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Экстренные службы получили новый вызов в Новую Москву, где в ночь на 22 марта случился пожар и погибла семья из четырех человек. Источник «360» уточнил, что над крышей соседней части сгоревшего деревянного дома пошел пар.

Очевидец рассказал спасателям, что заметил над уцелевшей частью дома в поселении Вороновское дым. Он заподозрил, что началось новое возгорание. Но прибывшее на место подразделение осмотрело постройку, в том числе с использованием тепловизора, и выяснило, что пошел пар. Конструкцию дополнительно прольют.

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Пожар в деревянном доме, рассчитанном на две семьи, случился около полуночи. Огонь охватил две комнаты на первом этаже и мансарду на общей площади 90 квадратных метров. Спустя время надстройка обрушилась на площади 50 квадратных метров. После тушения в доме нашли тела четырех человек — погибла семья с двумя детьми.

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Правоохранители завели уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.