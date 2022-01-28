Пожарные Забайкалья спасли 8 человек за одну ночь

Сразу два пожара в случилось в Забайкалье за одну ночь. Пожарные эвакуировали в сумме восемь человек, написал «Царьград».

Первый вызов поступил по поводу пожара в квартире в Чите. Огнем было охвачено 20 кчадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры двух человек, которые уже надышались угарным газом, а также четырех соседей.

Второй пожар случился в частном доме в поселке Красный Чикой. Оттуда спасли троих человек. Они не пострадали, но у дома сгорела значительная часть кровли.