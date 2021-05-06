Пожарные за полчаса потушили комнату на Подольской в Петербурге

Пожар произошел в квартире Адмиралтейского района в Петербурге. Однокомнатная квартира на Подольской улице, в доме 38 была объята пламенем. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 16:32. Огонь распространился на двух квадратных метрах из тех 12, что занимает жилплощадь. На место проишествия прибыли две единицы техники и десть членов личного состава. Ликвидировать возгорание удалось через полчаса к 17:00. Данные о пострадавших также не сообщались.