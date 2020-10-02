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    02 октября 2020, 13:10

    Пожарные за 7 минут спасли человека из огня в Курганской области

    Дарья Морозова

    Пожар произошел в жилом доме в городе Шумиха Курганской области. Из огня спасли женщину. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    Загорелся второй этаж в пятиэтажном доме. Спасателей вызвали соседи. Возгорание удалось ликвидировать за семь минут. Один из сотрудников вынес из огня 57-летнюю женщину.

    «Еще минута и она бы погибла», — рассказали врачи, когда пострадавшая пришла в себя.

    Новости SMI.FM