Пожарные за 7 минут спасли человека из огня в Курганской области

Загорелся второй этаж в пятиэтажном доме. Спасателей вызвали соседи. Возгорание удалось ликвидировать за семь минут. Один из сотрудников вынес из огня 57-летнюю женщину.

«Еще минута и она бы погибла», — рассказали врачи, когда пострадавшая пришла в себя.