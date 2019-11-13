Пожарные вывели 14 человек из горящего дома в Москве

Жилой дом загорелся на юго-западе Москвы в ночь на среду, 13 ноября. Из пожара спасли 14 человек, в том числе двоих детей. Есть пострадавшие. Пламя уже потушили.

Информация о возгорании на улице Профсоюзной, 118, поступила в 03:45. Огонь охватил дом, расположенный недалеко от станции метро «Коньково», сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Происходило загорание в квартире на первом этаже жилого дома на общей площади около 20 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Пожарные не допустили распространение огня и в 04:20 полностью ликвидировали пламя. Спасенных огнеборцами 14 человек передали медикам — для дальнейшего осмотра.

Данные по пострадавшим разнятся. Источник рассказал ТАСС о четырех раненых. По информации агентства новостей «Москва», травмы получили восемь человек.

Официально число пострадавших не называлось. Причина пожара устанавливается.